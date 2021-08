Ronaldo Manchester City: Mendes a colloquio con la dirigenza della Juve

Possibile svolta immediata nell’affare Cristiano Ronaldo: incontro a Torino tra la Juventus e Jorge Mendes

Potrebbe sbloccarsi già nelle prossime ore la vicenda Cristiano Ronaldo: il portoghese è intenzionato a lasciare la Juventus e al momento la destinazione più probabile sembra il Manchester City.

Come riportato da Paolo Aghemo di Sky Sport, Jorge Mendes è a Torino ed è in programma un incontro con la Juventus per definire la situazione di Cristiano Ronaldo. Possibile svolta già in giornata per l’addio di CR7 alla Juve dopo tre anni.