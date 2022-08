Ronaldo Marsiglia, risponde Longoria: «In molti si sono divertiti con questa storia»

Ronaldo Marsiglia, il presidente Longoria risponde alle voci che circolano sul presunto passaggio di CR7 in Francia

Longoria ha parlato delle possibilità di vedere Ronaldo al Marsiglia a BeinSports.

LE PAROLE – «È il mondo dei social network. È la moda provare a fare scalpore. Siamo una squadra che si accontenta dei mezzi che abbiamo. Chiedere Cristiano Ronaldo all’OM, ​​con tutto il rispetto, è come chiedere se Kevin De Bruyne, Erling Haaland o Darwin Nunez possono venire all’OM. Sognare fa bene a tutti. Ma è vero che dobbiamo essere sinceri con tutti. Dobbiamo giocare a calcio con i nostri mezzi. Abbiamo un progetto sportivo serio che consiste nel migliorare ogni stagione ed essere competitivi. Ma soprattutto portare un equilibrio economico e per me quello è il futuro del calcio. Questo è chiaro e dovrebbe porre fine a questa voce nascente. Perché sì, se molti si sono divertiti per questa storia improbabile, soprattutto quando conosciamo il contesto economico dell’OM e lo stipendio colossale che Ronaldo riceve allo United, alcuni tifosi in questo caso hanno creduto davvero alle possibilità del Marsiglia. Potranno consolarsi vedendo Alexis Sanchez, Jonathan Clauss o Eric Bailly difendere i colori olimpici in Champions League».