Ronaldo non ha dubbi: «Il Portogallo farà un buon Mondiale»

Le parole di Cristiano Ronaldo al termine di Portogallo-Spagna, gara terminata 3-3 e che ha visto l’attaccante protagonista con una tripletta

Cristiano Ronaldo, attaccante del Portogallo e protagonista assoluto nel pareggio con la Spagna con una tripletta, ha parlato così al termine della gara: «Lavoro da anni per questo, per vivere serate così. Non voglio però parlare solo di me stesso, voglio sottolineare la reazione della squadra. Ci siamo ritrovati sotto dopo essere passati in vantaggio, ma non ci siamo mai arresi».

Il giocatore del Real Madrid ha continuato: «Questo 3-3 con la Spagna alla fine è un risultato giusto. Loro hanno avuto per più tempo il controllo del gioco, ma anche noi abbiamo creato delle occasioni, che siamo stati bravi a sfruttare. Credo che il pubblico non si sia annoiato. Il Portogallo ha fatto bene contro una delle favorite, ciò vuol dire che anche noi possiamo avere delle ambizioni. Faremo un buon mondiale».