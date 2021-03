Ronaldo premiato da Agnelli: consegnata una maglia speciale – FOTO

Ronaldo premiato da Agnelli: consegnata la maglia celebrativa per i 770 gol realizzati in carriera – VIDEO

Prima della partita tra Juve e Benevento, Cristiano Ronaldo è stato insignito da una maglietta celebrativa consegnata dal presidente Andrea Agnelli.

Un premio per CR7 dopo il traguardo dei 770 gol messi a segno in carriera (superato Pelé nella classifica all-time). «G.O.A.T. 770» la scritta stampata sulla divisa, a significare il numero di rete segnate e la dicitura Greatest of All Time (Il migliore di tutti i tempi).