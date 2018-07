Stando alle voci che corrono in Rete, Adidas avrebbe già iniziato a stampare la maglia della Juventus di Cristiano Ronaldo con il numero 7

In Rete non si parla d’altro del possibile passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. La bomba di mercato è stata inizialmente lanciata da Tuttosport per poi essere ripresa da diversi media spagnoli. Stando a quanto riportato ieri da Sky Sport, la trattativa tra i bianconeri e il Real Madrid non sarebbe nemmeno nelle fasi iniziali ma il club di corso Galileo Ferraris può contare sul sostegno del procuratore del portoghese, Jorge Mendes. Fra cartellino e ingaggio l’operazione dovrebbe attestarsi su una cifra superiore ai 300 milioni di euro. Fca pare si sia già detta disponibile a pagare una parte dello stipendio da 30 milioni di euro a stagione che verrebbe corrisposto al fenomenale attaccante tramite sponsorizzazioni.

Ronaldo alla Juventus è al momento solo una suggestione ma stando alle foto comparse in Rete c’è qualcuno che è già convinto che l’affare si farà. Romanews ha condiviso alcuni scatti della maglia bianconera con il nome di Ronaldo. Adidas, sponsor tecnico della Juventus, avrebbe già iniziato a stamparla per fronteggiare una probabile enorme richiesta. Il portoghese, se prestiamo fede alle foto leak, dovrebbe indossare il 7 che ad oggi appartiene a Juan Caudrado. Al momento non ci sono conferme che le maglie siano originali ma ora è comunque diventato più semplice immaginare Ronaldo in bianconero.