Cristiano Ronaldo alla Juve: contratto, stipendio, numero di maglia e cifre di una delle operazioni di mercato più pazze della storia

Sembrava un sogno. O forse, più semplicemente, una delle tante follie che il mercato, solo il mercato, riesce a regalare. Ma non è così. Non è più così, perché Cristiano Ronaldo ha pronunciato il fatidico sì alla Juventus. Non certo una cosa banale, non esattamente un dettaglio di contorno. Cristiano Ronaldo sta per diventare un giocatore della Juve, che si assicura il giocatore più forte del mondo. Vincitore di cinque palloni d’oro, cinque Champions League, un Europeo con il Portogallo, tre volte la Premier League, una Coppa d’Inghilterra, due coppe di Lega inglesi, due Supercoppe d’Inghilterra, due Liga, due Coppe di Spagna, due Supercoppe spagnole, tre Supercoppe europee, una Supercoppa di Portogallo e quattro Mondiali per Club. Un fenomeno di statura mondiale, un trofeo vivente, un mito del calcio mondiale che dopo aver arricchito il palmares di Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid ha deciso di diffondere il verbo anche in Italia. Alla Juventus, per aiutare Madama a vincere una Champions League che manca ormai dal 1996. Le cifre dell’operazione, però, sono mostruose. Come mostruoso è il trasferimento dell’estate.

IL CONTRATTO – La Juventus, per portare a casa il Pallone d’oro appena eliminato dai Mondiali con il Portogallo, ha avuto bisogno della mediazione di Jorge Mendes, già protagonista in prima persona della trattativa che ha portato Joao Cancelo a Torino. Il club bianconero ha deciso di offrire 100 milioni di euro al Real Madrid per il 33enne. Cristiano Ronaldo ha così messo alle porte la casa blanca: o il rinnovo di contratto da 30 milioni di euro all’anno o l’addio. E così è andata: Florentino Perez (che molto probabilmente si consolerà con uno fra Neymar ed Harry Kane, i due oggetti del desiderio del mercato merengue) ha accettato l’offerta presentata dalla Juve, forte del sì di Exor all’operazione più importante e prestigiosa della storia della società bianconera.

LO STIPENDIO – Se è vero che, almeno per quanto riguarda il costo del cartellino di Cristiano Ronaldo, la Juve si è praticamente autofinanziata con le cessioni già perfezionate (Mandragora all’Udinese su tutti) e con quelle ancora da perfezionare (Higuain, Rugani, Alex Sandro e Benatia hanno le valigie in mano), diverso è il discorso che riguarda lo stipendio che percepirà CR7 nella sua avventura sotto la Mole. La cifra è già stata svelata in Spagna: 30 milioni di euro a stagione per quattro anni. Contratto ricchissimo, fino al 2022. Un atto di fiducia nei confronti di Cristiano Ronaldo, che fino a 37 anni avrà la possibilità di giocare all’Allianz Stadium, già pronto ad accoglierlo non senza qualche dolorino di troppo (pesano gli aumenti degli abbonamenti).

IL NUMERO DI MAGLIA – Anche da questo punto di vista è tutto chiaro. E organizzato con l’Adidas, sponsor tecnico della Juventus. CR7 avrà, come da copione, la maglia numero sette. Che il talento di Madeira si è portato dietro in tutte le esperienze vissute da protagonista, sebbene al Real Madrid per un certo lasso di tempo abbia indossato la maglia numero nove. L’operazione Cristiano Ronaldo è di natura tecnica, ma anche commerciale. E il costo del trasferimento milionario dovrà essere ammortizzato dagli incassi dell’Allianz Stadium, dal merchandising, da qualche inevitabile cessione illustre e dai trofei che uno come lui, un fenomeno come lui, può portare in dote. Non in futuro. Ma ora. Perché il futuro di casa Juventus è adesso. E i tifosi già si stanno infiammando. L’aumento degli abbonamenti, in questo senso, può avere un suo perché. O il suo porque, per dirlo alla portoghese…