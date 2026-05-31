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Lazio, smentita ufficiale del club: nessuna offerta da 450 milioni di JP Morgan
Lazio, arriva la smentita secca della società biancoceleste: nessun interesse di JP Morgan per l’acquisizione del club
La Lazio è intervenuta con una nota ufficiale per smentire quanto riportato oggi da Il Tempo nell’articolo firmato da Luigi Bisignani, secondo cui JP Morgan avrebbe presentato un’offerta da 450 milioni di euro per l’acquisizione del club biancoceleste.
La società capitolina ha definito la notizia totalmente infondata, respingendo con decisione ogni ipotesi di trattativa o interesse da parte della banca statunitense. Un chiarimento netto, volto a spegnere sul nascere indiscrezioni che avevano rapidamente alimentato il dibattito attorno al futuro del club.
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COMUNICATO – «La S.S. Lazio, con riferimento all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano ‘Il Tempo’ a firma di Luigi Bisignani, contenente il riferimento a una presunta offerta da 450 milioni di euro formulata da JP Morgan per l’acquisizione della Società, smentisce in maniera categorica quanto riportato.
Tale notizia è del tutto priva di fondamento, non essendo mai pervenuta alla Società alcuna proposta, manifestazione di interesse o interlocuzione riconducibile a JP Morgan avente ad oggetto l’acquisizione del Club. Si tratta pertanto di un’informazione non veritiera, presentata come fatto senza alcun riscontro oggettivo.
Per tale ragione, la S.S. Lazio chiede al quotidiano ‘Il Tempo’ di procedere con la pubblicazione di una tempestiva rettifica, con analoga evidenza rispetto alla notizia diffusa, al fine di ripristinare una corretta informazione nei confronti dei propri lettori, dei tifosi, del mercato e di tutti gli stakeholder della Società.
La Società segnalerà inoltre alla Consob l’ennesima diffusione di informazioni prive di riscontro riguardanti presunte operazioni sul capitale della S.S. Lazio, suscettibili di alterare la regolare formazione del prezzo del titolo e di generare disorientamento tra gli investitori.»