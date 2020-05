Ronaldo ricorda: «Il gol alla Turchia al Mondiale del 2002 un ricordo del futsal»

Ronaldo il Fenomeno ha parlato in una interessante diretta Instagram con il miglior giocatore di futsal: Falcao

Ieri sera è andata in scena su Instagram una interessante diretta tra Ronaldo il Fenomeno e Falcao, il miglior giocatore della storia del futsal. Queste lacune sue parole.

LEGGI LE PAROLE SU TIROLIBEROWEB.IT

GOL ALLA TURCHIA – «Il futsal mi ha dato enormi vantaggi in termini di pensiero veloce, velocità, abilità e controllo della palla, vedere per credere il gol alla Turchia nella semifinale del Mondiale 2002: quella rete è un chiaro segnale di quanto il futsal sia stato una risorsa per me. Normalmente avrei dovuto calciare di piatto e invece mi ispirai al calcio a 5 tirando di punta, un gesto tecnico che conoscevo benissimo. Devo dire che forse quei primi anni di futsal mi hanno insegnato più che gli anni seguenti nel calcio…»