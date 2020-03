Ronaldo appoggia il suo amico Ronaldinho in questo momenti difficile: oggi l’ex Barcellona compie 40 anni

Ronaldinho sta passando dei guai seri con la giustizia, rinchiuso in carcere in Paraguay. L’ex di Barcellona e Milan compie oggi 40 anni, non certo uno dei suoi compleanni più felici.

Ronaldo il Fenomeno ci tiene a mostrare la sua vicinanza all’amico ed ex compagno di Nazionale: «Tanti auguri Xará! Che tu possa vincere questa difficile fase della tua vita con la stessa gioia di sempre».