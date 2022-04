Rudiger Juve, il Manchester United gioca d’anticipo: il difensore prende tempo

Calciomercato Juve: il Manchester United prova ad anticipare i bianconeri per Rudiger, ma il difensore prende tempo

La Juve continua a seguire con interesse l’evolversi della situazione di Rudiger col Chelsea. Il difensore è in scadenza di contratto, ma non ha ancora deciso il suo futuro. E intanto aumenta la concorrenza.

Come riporta Manchester Evening News, infatti, il Manchester United ha incontrato di recente gli agenti del difensore tedesco. Rudiger, dal canto suo, avrebbe messo in stand by la situazione con i Red Devils. Il motivo? L’incertezza sulla qualificazione alla prossima Champions. E la Juve spera…

