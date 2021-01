Rueda lascia il Cile, Vidal: «Un vero peccato, ti voglio bene»

Arturo Vidal si è detto dispiaciuto per l’addio di Rueda come c.t. del Cile

Reinaldo Rueda lascia l’incarico di commissario tecnico del Cile e si siede sulla panchina della Nazionale colombiana. Attraverso il suo profilo Instagram, Arturo Vidal ha commentato l’addio del c.t..

«È un vero peccato sentire la notizia che non continuerai a lavorare con noi in questo cammino verso i Mondiali. Capisco e rispetto la scelta, soprattutto alla luce di dichiarazioni di persone che danneggiano il calcio, la stampa e dirigenti mediocri, quindi, che non capiscono nulla del mondo del pallone. Ti voglio bene, ti ringrazio per quanto fatto per me e auguro a te e al tuo staff il meglio in questa tua nuova avventura. Tutto quello che faremo da qui in avanti, come Cile, lo faremo anche per te. Sei sempre stato un gentiluomo, che ha accettato di accompagnarci in un momento difficile e ci ha aiutato a lottare per i nostri amati colori…GRAZIE PROFE! Ti auguro il meglio, ci vediamo in Qatar nel 2022!».