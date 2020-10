Rugani al Rennes: il difensore è in Francia per le visite mediche – VIDEO

Daniele Rugani è atterrato in Francia: il difensore sosterrà le visite con il Rennes. Arriva in prestito dalla Juventus – VIDEO

Daniele Rugani è atterrato in Francia, come riportato da Benjamin Idrac inviato de l’Ouest-France. Il difensore sosterrà le visite mediche con il Rennes dove si accaserà in prestito oneroso per un anno.

Il difensore dunque resterà in Francia fino alla fine della stagione 2020/2021 e lascia (temporaneamente) la Juventus dopo cinque anni dal suo arrivo in bianconero. Nuova avventura per lui.