Rugani, guida in stato d’ebrezza: il centrale Juve a processo. I dettagli

Daniele Rugani a processo dopo essere stato fermato l’estate scorsa per guida in stato di ebrezza: tutti i dettagli.

Come riportato da La Stampa, il difensore bianconero andrà a processo per guida in stato di ebrezza. Il difensore della Juve è stato fermato la scorsa estate in corso Grosseto con un tasso alcolemico piuttosto alto.