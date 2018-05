Rui Patricio al Napoli: visite mediche in corso?

Il Napoli potrebbe aver trovato il suo nuovo portiere: con ogni probabilità sarà Rui Patricio a sostituire Pepe Reina

Rui Patricio dovrebbe essere il prossimo portiere del Napoli. Stando a quanto riportato dalla Rai, infatti, il portiere starebbe già svolgendo le visite mediche per il club di Aurelio De Laurentiis. Con ogni probabilità, dunque, sarà il portoghese a prendere il posto di Pepe Reina, passato al Milan.

In una giornata non particolarmente positiva per i tifosi azzurri, dubbiosi sul futuro di Maurizio Sarri, ma soprattutto “sconvolti” dalle dichiarazioni del capitano Marek Hamsik, sembra essere finalmente arrivata una buona notizia: i partenopei a quanto pare hanno il loro nuovo numero 1.