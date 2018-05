Hamsik shock: «Avventura al Napoli giunta alla fine»

Marek Hamsik è pronto a dare l’addio al Napoli: il centrocampista ha affermato di voler vivere una nuova esperienza altrove, ecco le sue parole

«Ha 3 anni di contratto, quindi conterà molto l’operato dei suoi agenti e del presidente. Percentuali di addio? Al momento, dico 60%. Marek ha già parlato con Aurelio De Laurentiis della sua cessione, adesso toccherà a Venglos», queste le parole del padre di Hamsik rilasciate ai microfoni di Pravda. Dichiarazioni che hanno scosso l’ambiente Napoli, con il capitano che ha ricevuto tre importanti proposte dalla Cina. E pochi istanti fa dalla Slovacchia sono giunte ulteriori novità…

Ecco la conferma del diretto interessato ai microfoni del portale slovacco: «Ho dato tutto me stesso: probabilmente il percorso con il Napoli è giunto alla fine». Marek Hamsik ha poi sottolineato: «Mi piacerebbe provare una nuova avventura: in questa stagione c’era la sensazione di poter vincere lo scudetto. C’è grande delusione per non esserci riusciti – conclude l’ex Brescia ai microfoni di Pravda – i nostri tifosi lo avrebbero meritato». Una bomba è deflagrata in casa partenopea: protagonista della crescita degli ultimi anni del club di Aurelio de Laurentiis, il centrocampista è pronto a dare l’addio. E potrebbe non essere l’unico a salutare gli azzurri…