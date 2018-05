Clamoroso Hamsik, il padre: «Ha chiesto la cessione a De Laurentiis»

Il futuro di Marek Hamsik, uomo dei record in casa Napoli, potrebbe non essere in azzurro: ecco le dichiarazioni del padre Richard in merito

Il calcio cinese negli ultimi anni è diventato una vera e propria attrazione, sia per i giocatori europei che sudamericani: cultura nazionale interessante, sport in espansione ma soprattutto ricchi ingaggi. Hamsik, in tal senso, potrebbe chiedere consiglio ad Ezequiel Lavezzi, suo ex compagno di squadra nel Napoli. Ciò perchè il quadro che si sta delineando vede proprio Marekiaro verso la Cina, come confermato dalle parole del padre a pravda.sk:

«Sono 3 i club cinesi interessati a Marek e la loro proposta è da 10 milioni di euro. Sono seriamente interessati ma le contrattazioni non sono affatto facili. Il problema è che la prossima finestra di mercato in Cina si aprirà in inverno». Poi il discorso si sposta su Hamsik-Napoli: «Ha 3 anni di contratto, quindi conterà molto l’operato dei suoi agenti e del presidente. Percentuali di addio? Al momento, dico 60%. Marek ha già parlato con Aurelio De Laurentiis della sua cessione, adesso toccherà a Venglos». Ora non resta che capire la posizione del Napoli in merito, visto che il calciatore in questione è il recordman di gol e presenze in azzurro. Più che Marekiaro, cielo scuro su Napoli.