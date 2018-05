Marek Hamsik taglia il traguardo delle cinquecento gare con il Napoli, ma dalla Cina continuano le voci di calciomercato sul suo conto

Si avvicina la gara numero cinquecento per Marek Hamsik con la maglia del Napoli, ma si riavvicinano anche le voci dall’Oriente. Contro la Sampdoria domani a Marassi il capitano del Napoli raggiungerà la cifra tonda e entrerà nella ristretta cerchia di calciatori che hanno indossato la maglia azzurra in almeno cinquecento partite. Gli basterà mettere piede in campo per pochi secondi domani a Genova e per lui scatterà la presenza numero cinquecento tra campionato e coppe. Per quanto concerne la Serie A sarà la trecentonovantaquattresima partita in azzurro per lui, è già recordman da qualche settimana. Per le gare in totale invece deve vedersela ancora con Antonio Juliano a cinquecentocinque e soprattutto con Giuseppe Bruscolotti a cinquecentoundici match col Napoli. Salvo imprevisti, lo slovaccio chiuderà questa stagione con cinquecentouno partite, nella prossima annata potrà entrare ancor di più nella storia.

Che ne sarà di Marek Hamsik?

Sempre ammesso che una prossima annata col Napoli ci sia. Dalla Cina continuano ad arrivare voci di calciomercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è chi nello spogliatoio del Napoli ha assistito a una sua apertura nei confronti del campionato cinese. In Oriente ci sono molti suoi estimatori, a cominciare da Paolo e Fabio Cannavaro al Guangzhou Evergrande. La possibilità di chiudere la carriera in un campionato senza troppe pressioni e che paga bene è allettante, ma c’è anche l’altra faccia della medaglia. Hamsik vive a Napoli ormai da undici anni, quella è casa sua e lì vive con la moglie e con i figli. Difficilmente potrebbe lasciare tutto per spostarsi lontano in Cina. L’ipotesi sembra stuzzicarlo, ma forse sotto sotto ha intenzione di dire addio al calcio con addosso la divisa del Napoli.