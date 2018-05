Mario Rui non ci sta: «Il Napoli meritava lo scudetto»

Juventus virtualmente campione d’Italia per la settima volta, ma Mario Rui non ci sta: ecco le parole del laterale difensivo del Napoli

Dopo una battaglia fino all’ultimo punto, il Napoli è costretto ad arrendersi: per la settima volta di fila lo scudetto sarà della Juventus. Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Mario Rui esprime il suo dispiacere per il mancato sorpasso: «Per la qualità del gioco che abbiamo espresso ogni domenica credo che avremmo meritato di vincere lo scudetto. Purtroppo abbiamo perso qualche punto di troppo in alcune gare importanti. Ora cercheremo di ottenere il record di punti storico, così da regalare ai tifosi un’altra soddisfazione».

Continua Mario Rui, che lancia la sfida ai bianconeri per la prossima stagione: «Capitan Hamsik ha assolutamente ragione quando afferma che possiamo riprovarci l’anno prossimo, saremo ancora più preparati ed esperti». Infine, una battuta sul futuro del tecnico Maurizio Sarri: «Spero resti al Napoli: ormai siamo tutti abituati a questo stile di gioco, sarebbe bello avere continuità».