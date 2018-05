Martin Petras, membro dell’entourage che cura gli interessi di Marek Hamsik, ha smentito seccamente l’ipotesi addio

Nei giorni scorsi si è parlato di sirene cinesi per Marek Hamsik, ma ci ha pensato il suo agente, sulle frequenze di Radio Crc, a smentire subito: «Non è arrivata nessuna offerta per Hamsik dalla Cina. E’ normale che adesso tutti credano che il progetto Napoli sia finito e accostino calciatori azzurri un po’ ovunque, ma non è così, sono solo chiacchiere». Più che informazione, quindi, sembrerebbe sciacallaggio nei confronti della squadra che ha tenuto testa alla Juve fino al tramonto del campionato.

Marekiaro è stato anche nominato cittadino onorario di Napoli: « E’ una cosa importante per lui, una soddisfazione personale perché gran parte della sua vita la sta vivendo a Napoli». Quindi il focus si sposta sulla gestione dello slovacco da parte di Maurizio Sarri: «Certo, nel calcio ci sono dei cicli, ma Hamsik si è sempre ritagliato il suo ruolo con ogni allenatore. Credo che in alcune partite meritasse di giocare tutti i 90 minuti perchè ha i numeri per deciderle con una giocata». Infine, la promessa di amore eterno: «L’intento di Hamsik è sempre stato quello di restare a Napoli e negli anni addietro sono arrivate offerte anche migliori del Napoli, ma ha sempre sposato l’azzurro per cui non c’è motivo di immaginare un futuro di Marek lontano da Napoli».