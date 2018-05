Il Napoli può cambiare tecnico, dato che il Chelsea si è messo su Maurizio Sarri. Le ultime voci parlano di Carlo Ancelotti come sostituto

Le notizie che arrivano da Napoli sono interessanti, anche se possono sembrare fantamercato. Ormai è risaputo che il Napoli può perdere Maurizio Sarri. Non è certo che vada via, ma le chance di una partenza in direzione Chelsea sono sempre più alte. Chi sostituirà il toscano? Sono molti i nomi in ballo, l’ultima è una suggestione particolare. Si tratta di Carlo Ancelotti, vicino alla Nazionale ma ancora sotto contratto con il Bayern Monaco nonostante l’esonero. A riportare le voci è Tuttosport con un articolo a firma Raffaele Auriemma, personaggio molto vicino al mondo Napoli. Per Sarri l’avventura azzurra sarebbe al capolinea: si è parlato spesso di un rinnovo di contratto, ma l’incontro con Aurelio De Laurentiis non è avvenuto. Gli occhi del Chelsea si sono posati su di lui già da molto tempo, la clausola non fa paura e pare che lo staff di Sarri stia già imparando l’inglese. Londra è una destinazione più che probabile.

Per Ancelotti Napoli prossima destinazione? Le ultime

Dicevamo di Ancelotti. L’ex di Milan e Real Madrid non è il nome più facile per sostituire Sarri, ma rimane comunque una possibilità che manderebbe in visibilio i tifosi azzurri. Soprattutto la spinta emotiva potrebbe essere quel qualcosa in più per convincere Ancelotti ad accettare la proposta dei partenopei, dato che la parte economica è una sorta di montagna da scalare. Carletto è uno degli allenatori più pagati al mondo e servirebbe una decurtazione di stipendio quasi da record per il mister di Reggiolo. Come specificato, quella di Ancelotti è solo una tentazione per il momento, ma a Napoli stanno cercando di convincerlo. Non ci sono stati contatti veri e propri, la trattativa si preannuncia quasi impossibile, ma d’altronde sognare non costa niente.