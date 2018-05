Sarri tra Chelsea e Napoli, gli azzurri pensano al successore

Riguardo Sarri Napoli deve decidere: il tecnico piace al Chelsea (e non solo), ma intanto gli azzurri cercano sostituti

Il futuro di Maurizio Sarri è un gigantesco punto interrogativo. In Inghilterra la prima pagina del Mirror è abbastanza esplicativa: si vede la faccia del tecnico del Napoli con su scritto “Sarri, I’m out of here“. Il gioco di parole si riferisce al suo presunto addio agli azzurri in direzione Chelsea. Sembra, infatti, che i Blues abbiano intenzioni serie e vogliano prendere il tecnico toscano per la prossima stagione. L’ex di Empoli e Pescara potrebbe diventare il colpo a sorpresa di Abramovich, soprattutto alla luce delle recenti voci su Antonio Conte, accostato al Napoli. Attenzione, però, perché il Napoli non vuole lasciarselo sfuggire ed è pronto a prolungarli il contratto fino al giugno 2021 e a togliergli la clausola. Continuano pure le voci sul Monaco, oltre che sul Chelsea: i monegaschi pensano a Sarri perché Leonardo Jardim andrà via a fine anno.

I possibili sostituti di Sarri al Napoli

Qui si apre un altro capitolo, perché se Sarri lasciasse Napoli, allora i campani dovrebbero trovare un sostituto. Si è già detto della pista Conte, per ora solo una voce e niente di più. Marco Giampaolo della Sampdoria continua a essere uno dei favoriti, anche perché ha uno stile di calcio simile a quello del toscano, di cui è stato successore pure a Empoli. Unai Emery è un altro possibile erede, ha già ufficializzato il suo addio al Paris Saint Germain e sarà sulla piazza da fine giugno, il Napoli le segue con attenzione. C’è anche Paulo Fonseca tra i candidati, il mister dello Shakhtar ha incantato il Napoli in Champions League e la dirigenza pensa proprio a lui come simbolo del nuovo corso. C’è anche un’ultima idea, lanciata da Il Corriere dello Sport: Leonardo Semplici. Il mister della Spal ha fatto la gavetta, viene dalla Toscana come Sarri e gioca un calcio propositivo. Anche lui è nel calderone.