Il 38° turno del campionato di Serie B regala la promozione in A all’Empoli. Parma e Frosinone perdono contro Pro Vercelli e Cesena

Serie B, 38° turno: l’Empoli fa il suo ritorno in Serie A con quattro giornate di anticipo. La squadra allenata da Aurelio Andreazzoli ha ottenuto la promozione aritmetica nel massimo campionato dopo il pareggio casalingo per 1-1 maturato col Novara. La squadra della Valdelsa, con 77 punti in classifica (+14 sulle inseguitrici Parma e Palermo), fa così il suo ritorno nella massima serie dopo una stagione. Nelle altre gare disputate oggi per il 38° turno di del campionato cadetto, il Parma perde a Vercelli per 1-0 e non allunga al secondo posto; altra battuta d’arresto anche per il Frosinone (quarto con 62), sconfitto anch’esso per 1-0 sul campo del Cesena.

Il Perugia pareggia 2-2 ad Ascoli e si mantiene in posizione play-off; poi, in ottica salvezza, vittoria importante del Pescara sul campo della Ternana (0-3). Gli altri risultati odierni: Cittadella-Foggia 3-1, Salernitana-Brescia 4-2, Spezia-Cremonese 1-0.