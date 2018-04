Risultati Serie B: venerdì di grande calcio con Venezia-Palermo e Bari-Virtus Entella. Le ultimissime notizie

Prosegue senza sosta la settimana di calcio. Dopo le sfide di Champions ed Europa League, il venerdì lascia spazio alla nostra Serie B. In campo alle ore 19 Venezia e Palermo, alle 21 Bari e Virtus Entella. La sfida delle 19, giocata al Penzo, è terminata con il largo successo degli uomini di Pippo Inzaghi che hanno affossato il Palermo di Bruno Tedino, secondi a quota 63 punti insieme al Parma. Vittoria importante per i lagunari che sono giunti al quarto risultato utile consecutivo (tre vittorie e un pareggio).

La vittoria del Venezia regala speranze di secondo posto alla squadra di Inzaghi, ora quinta a -1 dal Frosinone e a -3 da Parma (i crociati giocheranno domani a Vercelli) e Palermo. Il successo per 3 a 0 è arrivato grazie ai gol di Suciu al minuto 11, di Stulac al 16esimo e di Andelkovic, il grande ex della sfida, nella ripresa. Ora Bruno Tedino rischia il posto: il vulcanico Zamparini potrebbe anche decidere per l’esonero del tecnico, già a rischio, dopo il ko odierno. Alle 21 la sfida tra Bari e Virtus Entella al San Nicola.