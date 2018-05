Milan, il retroscena di Rocco Maiorino: «Vicini a Sarri»

Direttore sportivo dal post-Braida fino all’avvento della cordata cinese, Rocco Maiorino è tornato sulla sua parentesi al Milan ed ha rivelato un retroscena su Maurizio Sarri

Sostituito da Massimiliano Mirabelli, l’ex direttore sportivo del Milan Rocco Maiorino è tornato a parlare. Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, il dirigente sportivo ha rivelato un retroscena su Maurizio Sarri e la tentazione rossonera: «E’ vero: in passato abbiamo cercato Maurizio Sarri e siamo stati davvero vicini a prenderlo. Poi, invece, alcune situazioni ci hanno portati a fare altre scelte».

Rocco Maiorino ha poi parlato di Suso, prelevato dal Liverpool per appena 200 mila euro e adesso nel mirino dei principali top club europei: «Ai tempi lo prendemmo per pochi spiccioli: adesso dovrebbe avere una clausola da 38 milioni. Non è una cifra impossibile per i club italiani, ma non è possibile competere con le risorse economiche di altri campionati».