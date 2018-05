Milan, Mirabelli a Madrid per Real-Bayern: gli obiettivi

Calciomercato Milan, missione in Spagna per il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli: accompagnato da Abbiati, il dirigente assisterà a Real Madrid-Bayern Monaco

Questa sera si disputerà all’Estadio Santiago Bernabeu Real Madrid-Bayern Monaco, ritorno delle semifinali di Champions League. La gara d’andata è terminata 1-2 per i blancos, ma la formazione di Heynckes è pronta a fare lo scherzetto. Una partita che sarà seguita da tutto il mondo e potrebbe aprire scenari di mercato interessanti: al Bernabeu sarà presente anche Massimiliano Mirabelli…

Accompagnato dal team manager Christian Abbiati, il direttore sportivo del Milan assisterà in prima persona al big match tra Real e Bayern. Una visita di cortesia alle Merengues ma non solo: sono diversi i profili sul taccuino della dirigenza rossonera. Mateo Kovacic fa gola da diverso tempo, ma per l’attacco il pallino del diesse è Karim Benzema: in uscita dal Real, il francese potrebbe essere il colpaccio per la prossima stagione…