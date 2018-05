Real Madrid-Bayern Monaco: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Real Madrid-Bayern Monaco, ritorno semifinali Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Real Madrid ha la chance per esercitare l’ipoteca sulla finale di Champions League: il risultato dell’andata, ossia l’1-2 inflitto al Bayern Monaco sul suo campo, richiede essenzialmente di gestire la situazione per garantirsi l’ennesima finale della propria storia. Attenendoci soltanto al recente passato, sarebbe la quarta nelle ultime cinque edizioni. Roba da non crederci. I tedeschi però non vorranno certo recitare la parte dell’attore non protagonista. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Real Madrid–Bayern Monaco.

Real Madrid-Bayern Monaco: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Real Madrid-Bayern Monaco: formazioni ufficiali

Real Madrid-Bayern Monaco: probabili formazioni e pre-partita

Zidane costretto a rinunciare a Carvajal ed Isco: potrebbe toccare a Nacho sul versante destro difensivo, dubbi sull’assetto tattico, se sarà 4-3-3 probabile l’impiego di Ronaldo come riferimento centrale, ai suoi lati fiducia a Vazquez ed Asensio. Nel Bayern Monaco fuori anche Boateng e Robben per infortunio, c’è Sule in tandem difensivo con Hummels, mentre nel pacchetto offensivo Muller si defila a destra con Rodriguez centrale e Ribery sulla sinistra a supporto di Lewandowski.

Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Vazquez, Cristiano Ronaldo, Asensio. Allenatore: Zinedine Zidane

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Thiago Alcantara, Javi Martinez; Muller, Rodriguez, Ribery; Lewandowski. Allenatore: Jupp Heynckes

Real Madrid-Bayern Monaco: i precedenti del match

Il Bayern Monaco soffre di una striscia negativa oramai interminabile nei confronti del Real Madrid: i tedeschi infatti hanno perso gli ultimi sei scontri diretti tra le due compagini, tutti risalenti alla fase ad eliminazione diretta della Champions League. Oggi al Bayern Monaco servirà necessariamente vincere, ma l’ultima vittoria esterna centrata al Bernabeu risale al 2001: risultato 0-1, rete di Giovane Elber.

Real Madrid-Bayern Monaco: l’arbitro del match

Dirige Cuneyt Cakir, arbitro turco classe 1976 e Fifa dal 2006. Ben due precedenti con il Real Madrid nell’attuale edizione della Champions League: nella fase a gironi, in occasione della sconfitta rimediata sul campo del Tottenham (3-1), in quella ad eliminazione diretta con il roboante 0-3 inflitto alla Juventus nello scenario dello Stadium. Un precedente con il Bayern Monaco nel girone eliminatorio: 3-1 al PSG, poi eliminato proprio dal Real Madrid agli ottavi di finale.

Real Madrid-Bayern Monaco Streaming: dove vederla in tv

Real Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD) e in chiaro su Canale 5. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.