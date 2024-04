Striscione di Dumfries su Theo, Casini: «Cattivo gusto, ma non si tratta di RAZZISMO»

Le parole di Loreno Casini, presidente della Lega Serie A, sullo striscione di Dumfries su Theo Hernandez durante la festa dell’Inter

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha commentato a Radio Anch’io Lo Sport lo striscione di Dumfries mostrato durante la festa scudetto dell’Inter. Di seguito le sue parole.

«Purtroppo abbiamo visto le stesse cose in altri festeggiamenti. Mi sembra che in quei momenti i freni vanno via. Io provo a dirlo quando ho la possibilità di parlare ai giocatori: non si rendono conto di quanto un gesto del genere produca danno. In molti casi i giocatori non hanno la struttura per capire quanto sia un gesto da condannare. E’ un tema su cui dobbiamo lavorare. Torno al tema della scuola perché è lì che vanno strutturate le persone».

CONTINUA A LEGGERE SU INTERNEWS24.COM