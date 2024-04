Infortunio Scamacca, problemi per il centravanti dell’Atalanta?

Le condizioni attuali del centravanti dell’Atalanta Gianluca Scamacca in quel di Zingonia. Infortunio oppure situazione non grave?

Ieri in conferenza stampa Gian Piero Gasperini aveva sottolineato che Gianluca Scamacca, centravanti dell’Atalanta, aveva avuto un piccolo risentimento: non prendendo parte alla sfida contro l’Empoli stando in panchina. Infortunio grave o scelta precauzionale?

Oggi è stata solta una sessione in tarda mattinata: allenamento completo per chi non ha giocato o giocato poco contro l’Empoli; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri sera. Nulla di grave per Scamacca che ha svolto lavoro completo senza nessun problema.