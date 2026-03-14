Runjaic pre Udinese Juve: «Vogliamo continuare a migliorare, conta soltanto una cosa! Felice di Davis»

L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro la Juventus

Intervenuto nel corso del prepartita di Udinese Juventus, il tecnico dei friulani Kosta Runjaic ha presentato così la sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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FINALE DI STAGIONE – «Ci sono ancora dieci partite fino al termine della stagione. Per noi è molto importante conquistare il massimo dei punti indipendente dall’avversario. Vogliamo continuare a migliorare il nostro gioco ed è questo che conta».

DAVIS – «Non so se è simile a Drogba. Sicuramente sta giocando una stagione straordinaria e per noi è un calciatore importante. Possiede tutta la qualità necessaria. Lui è fondamentale per il nostro gioco e sono molto felice di averlo».

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