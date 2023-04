Sabatini: «Salvezza Samp? Salerno ha dimostrato che si può»

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana, ha parlato della corsa per la salvezze della Sampdoria

PAROLE – «Sarà più dura ma la Samp può emulare la Salernitana. In rapporto la Samp può avere un po’ meno, il 5%, i numeri sono tremendi, ma le ultime prestazioni sono rassicuranti. Squadra arcigna, solida, ben allenata e giocatori votati alla causa con fede assoluta. Tre mesi fa no, oggi la Samp è difficile da affrontare per tutti. Deve vincere almeno tre gare di seguito, altrimenti giriamo intorno a un argomento bucato. Ma la bellezza del calcio, senza luoghi comuni, è pure questa: nulla è scontato. Salerno dimostra che nel calcio le cose impossibili esistono».