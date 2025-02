Serie A, Materazzi sul big match si sabato: «Quella del Maradona sarà "La Partita". Ecco cosa succederà se vincerà l'Inter»

L’ex calciatore nerazzurro ha parlato del big match di sabato in programma al Maradona fra Napoli e Inter. Le parole

Sabato 1 marzo alle 18 andrà in scena al Maradona andrà il big match Napoli–Inter, sfida decisiva per la vetta della classifica di Serie A. In caso di vittoria per la squadra di Inzaghi, i nerazzurri potrebbero lanciarsi in fuga a quattro punti di vantaggio sui partenopei. In vista della gara di sabato, Marco Materazzi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare del match. A seguire le sue parole.

PARTITA – «Ho sempre detto che quella del Maradona sarebbe stata ‘La Partita’: lo scudetto non si farà a Napoli ma da lì se ne costruirà un bel pezzo. E l’Inter ci arriverà con l’abito ideale, perché il primo posto conquistato a una settimana dalla supersfida e dopo una lunga rincorsa al Napoli è tutta benzina per la testa e le gambe degli uomini di Inzaghi».

VETTA DELLA CLASSIFICA – «Se batterà il Napoli l’Inter non avrà chiuso i conti, ma di sicuro potrà piazzare un allungo importante, specialmente perché il faccia a faccia arriva in un momento particolare della stagione».