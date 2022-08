Sacchi: «Il Milan se continua così regalerà soddisfazioni. Inter? Mi aspetto qualcosa di più»

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato dei rossoneri e dell’Inter dopo l’esordio in A ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

MILAN – «E’ solo l’inizio, si vede che stanno lavorando e certi meccanismi ancora devono essere messi a punto. Il successo sull’Udinese è meritato, però i rossoneri devono essere più compatti. In fase difensiva soprattutto all’inizio mi sono sembrate un po’ blande. Diaz ha fatto bene, mi sono piaciuti i due centrali. Scudetto? Lo ha sulla maglia, continuando così possono dare soddisfazioni».

INTER – «Hanno abbassato i ritmi nel secondo tempo e il Lecce è tornato in partita. Senza Dumfries non so… Non si vince soltanto con un giocatore, ma serve giocare di squadra. L’atteggiamento in campo non deve mai venire meno. Essendo una squadra muscolare entra più tardi in condizione, diamole tempo prima di dare giudizi definitivi».