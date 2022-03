Sacchi: «Scudetto Milan? Impossibile dirlo di una squadra giovane. Chiave gioco e gruppo»

Sacchi: «Grande Milan, grande Pioli! Se vincono lo scudetto è un’impresa». Le dichiarazioni dell’ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi analizza così a La Gazzetta dello Sport la vittoria del Milan sul Napoli.

VITTORIA MILAN – «Direi proprio meritata. Il primo tempo è stato molto prudente, sia da parte del Milan sia da parte del Napoli. Avevano paura di rischiare, evidentemente. I portieri non sono quasi mai stati impegnati, non ci sono state vere e proprie occasioni. Poi, però, il gol di Giroud ha spezzato l’equilibrio».

MILAN FAVORITO PER LO SCUDETTO? – «Impossibile dirlo a proposito di una squadra così giovane. L’importante è che continuino a puntare sul gioco e sul gruppo. Soltanto in questo modo possono ovviare al deficit di esperienza e, di conseguenza, di qualità tecniche che hanno rispetto agli avversari. Il Milan è una squadra che patisce parecchio quando gli altri usano il fisico, la forza. Devono migliorare sotto questo aspetto e non dimenticare mai che un loro eventuale successo, che per me sarebbe un’autentica impresa viste le premesse, passa per la fluidità della manovra, per l’attenzione che tutti mettono dentro la partita, per lo spirito di sacrificio. Si vince con il collettivo, dove tutti partecipano alla fase difensiva e offensiva uniti da un filo invisibile che è il gioco».

