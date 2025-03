Saelemaekers Roma: il suo ingresso svolta la partita: le pagelle del belga contro il Como

Saelemaekers Roma, la pagelle dell’esterno belga contro il Como: entra dalla panchina e ci mette appena un minuto a rimettere il risultato in parità

La Roma ha battuto il Como e ora vede l’Europa: soprasso riuscito sul Milan e ora vede la Fiorentina: contro i lariani non è una sfida semplice, ma alla fine Ranieri la risolve con i cambi come Saelemaekers che dal suo ingresso in campo al gol del pareggio ci mette appena 1 minuto. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Simbolo della vittoria perché si alza dalla panchina e incide. Il gol, ma non solo. Equilibratore imprescindibile».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Cambio taumaturgico: impiega un minuto a segnare la rete del pareggio, con la collaborazione insostituibile di Goldaniga. Sono già 6 in campionato».

TUTTOSPORT 7 – «Ci mette un minuto a segnare, rilanciando la Roma».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Entra, pareggia e esulta alla sua maniera. Sesto gol in 15 partite, praticamente un centravanti aggiunto».

MESSAGGERO 6.5 – «Non si ferma più, a Roma ha trovato l’Eldorado: sesto gol in stagione, sta segnando – stavolta con la deviazione di Goldaniga – come mai gli era accaduto in carriera».