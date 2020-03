Sagna: «Fabregas non ha sempre passato ottimi momenti all’Arsenal»

La replica di Bacary Sagna al suo ex compagno Cesc Fabregas, con il quale ha condiviso lo spogliatoio all’Arsenal

Bacary Sagna non ha gradito le recenti dichiarazioni di Cesc Fabregas, il quale ha ammesso che, escludendo Van Persie e Nasri, i suoi compagni all’Arsenal non fossero al suo livello.

Ecco la risposta del francese, intervistato da goal.com: «Ovviamente nella squadra non siamo tutti allo stesso livello: magari alcuni saranno meglio dal punto di vista fisico e tecnico, ma questo non è un buon motivo per parlare così di altri giocatori. Questa è la sua opinione e la rispetto, ma tutti abbiamo momenti buoni e meno buoni durante la carriera: non sono sicuro che Fabregas abbia avuto sempre ottimi momenti all’Arsenal. Sì, è un grande giocatore con una qualità incredibile, ma forse alcune persone si aspettavano di più da lui».