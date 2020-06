Sakho contro il razzismo: «È una cosa folle, sono arrabbiato»

Mamadou Sakho ha lanciato un messaggio contro il razzismo: le parole del difensore del Crystal Palace

Mamadou Sakho, difensore del Crystal Palace ha lanciato un forte messaggio contro il razzismo: «È folle vedere certe cose ancora nel 2020. Ancora. E ancora. E ancora. E’ troppo. Sono triste, sono arrabbiato».

«Potrebbe essere mio figlio, potrei essere io. Per me, tutti dobbiamo reagire. Dobbiamo farlo insieme. Dobbiamo vivere in un posto di tolleranza e comprensione. Dobbiamo capirci, l’un l’altro. Questo è il messaggio. We are together».