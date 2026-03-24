Salah dove giocherà nella prossima stagione? Annuncio dell’agente di Momo, ha chiarito così il suo futuro! Ecco cosa ha detto

Salah dove giocherà nella prossima stagione? Il suo agente, Ramy Abbas, ha parlato così del futuro dell’esterno che lascerà il Liverpool

Dopo aver ufficializzato l’addio al Liverpool a fine stagione, il futuro sportivo di Mohamed Salah è attualmente avvolto nel mistero più totale, scatenando una vera e propria caccia allo scoop tra i principali media sportivi di tutta Europa e del Medio Oriente. A fare chiarezza ci ha pensato direttamente l’entourage dell’attaccante egiziano, intervenendo in modo netto per frenare le continue speculazioni.

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La smentita ufficiale: le dichiarazioni di Ramy Abbas

A prendere la parola in queste ore cruciali per le dinamiche di mercato è stato l’agente di Mohamed Salah, Ramy Abbas. Il procuratore ha voluto spazzare via ogni certezza diffusa dalla stampa nelle ultime settimane, rilasciando una dichiarazione inequivocabile che rimescola tutte le carte in tavola. Il suo intervento mira a smentire categoricamente chiunque affermi di conoscere già la prossima destinazione del fuoriclasse in uscita dai Reds.

Le sue parole sono state perentorie: “Non sappiamo dove giocherà Mohamed la prossima stagione. Questo significa anche che nessun altro lo sa”. Un messaggio chiarissimo: nessuna decisione definitiva sulla prossima destinazione è stata ancora presa e ogni trattativa è lungi dall’essere conclusa.

Le sirene del mercato: ultimissimi aggiornamenti

Nonostante la secca smentita dell’agente, si fanno sempre più insistenti le sirene e i corteggiamenti dorati della Saudi Pro League. I ricchissimi club dell’Arabia Saudita sarebbero infatti pronti a ricoprire d’oro il talento, offrendogli contratti senza precedenti.

Le parole di Abbas confermano che il giocatore si prenderà tutto il tempo necessario per valutare minuziosamente le opzioni sul tavolo. La prossima sessione estiva si preannuncia caldissima.