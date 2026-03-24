Salah lascerà il Liverpool, terremoto Reds! Sarà addio a fine stagione con l’egiziano, la decisione sul suo futuro è stata presa

Salah via dal Liverpool a fine stagione, la decisione sul suo futuro è stata presa. Terremoto in casa Reds, ecco cosa sta succedendo

Il panorama del calciomercato internazionale viene scosso da una vera e propria bomba mediatica, una notizia destinata a cambiare gli equilibri del calcio europeo e a segnare inesorabilmente la fine di un’era per la Premier League. Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane hanno trovato una conferma che non lascia spazio a dubbi: Salah ha deciso di lasciare il Liverpool a giugno, alla fine della stagione in corso.

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La fine di un’epoca leggendaria ad Anfield Road

La scelta del numero 11 rappresenta uno snodo cruciale e doloroso per tutto l’ambiente del Liverpool. Sbarcato in Inghilterra nell’estate del 2017, l’attaccante ha letteralmente riscritto i libri di storia della società britannica. Con le sue giocate fulminee e un clamoroso fiuto del gol, ha trascinato la squadra verso traguardi memorabili, diventando il simbolo assoluto dei successi in Champions League e del tanto atteso ritorno alla vittoria nel campionato inglese.

QUI: LA LETTERA D’ADDIO DI SALAH AL LIVERPOOL

Questa decisione rende l’addio di Salah uno spartiacque per i Reds. La dirigenza sarà ora chiamata a una missione complessa: esplorare il mercato alla ricerca di un degno erede capace di raccogliere la pesante eredità di un idolo indiscusso della Kop, avviando una profonda ricostruzione del reparto offensivo per la prossima stagione.

Sirene dall’Arabia Saudita e scenari futuri

Una volta ratificata la partenza prevista per giugno, si accenderà inevitabilmente una grande asta per assicurarsi le prestazioni del fuoriclasse. La destinazione più chiacchierata e probabile rimane senza dubbio la Saudi Pro League. Diversi club dell’Arabia Saudita corteggiano intensamente il giocatore da almeno due anni e sono pronti a mettere sul piatto un contratto faraonico, trasformandolo nell’ambasciatore globale del loro movimento sportivo.

Tuttavia, non si può escludere a priori l’inserimento di altri top club europei, pronti a scommettere ancora sulla sua indiscutibile integrità fisica e sulla sua leadership. Nel frattempo, l’obiettivo di Mohamed Salah resta focalizzato sul campo: onorare la maglia fino all’ultimo secondo e regalare ai propri tifosi un ultimo, grande trofeo prima del commovente saluto finale.