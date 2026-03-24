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Liverpool

Salah, lettera strappalacrime per dire addio al Liverpool: «Andarsene non è mai facile, mi avete regalato il periodo più bello della mia vita. Questo club sarà per sempre casa»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

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Salah

Salah ha scritto una lettera strappalacrime per dire addio al Liverpool: ecco il messaggio dell’attaccante egiziano

Mohamed Salah lascerà il Liverpool a fine stagione. Dopo l’annuncio ufficiale, l’egiziano ha voluto dedicare una lettera emozionante ai tifosi e al club in cui è esploso e si è consacrato a livello mondiale.

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PAROLE – «Volevo iniziare dicendo che non avrei mai immaginato che questo club, questa città, queste persone sarebbero diventate parte della mia vita. Il Liverpool non è solo una squadra di calcio, è una passione, è una storia, è uno spirito, non riesco a spiegarlo a chi non fa parte di questo club

Abbiamo vinto i trofei più importanti. Abbiamo lottato insieme nei momenti più difficili della nostra vita. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo club durante la mia permanenza, in particolare i compagni di squadra, passati e presenti, e i tifosi. Non ho parole sufficienti: il supporto che mi avete dimostrato, nel momento più bello della mia carriera, e il fatto che mi siate stati vicini nei momenti più difficili, è qualcosa che non dimenticherò mai e che porterò sempre con me.

Andarsene non è mai facile. Mi avete regalato il periodo più bello della mia vita. Sarò sempre uno di voi! Questo club sarà sempre casa mia, per me e per la mia famiglia. Grazie di tutto. Grazie a voi, non camminerò mai da solo».

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