Roma Lazio lunedì sera? De Siervo: «Non credo proprio». L’annuncio dell’ad della Lega Serie A dopo lo slittamento della Prefettura

Roma Lazio spostata a lunedì sera? De Siervo fa questo annuncio dopo lo slittamento indetto dalla Prefettura di Roma

Il finale di stagione della Serie A si trasforma in una battaglia legale senza precedenti. Al centro del contendere c’è la programmazione della 37ª giornata, stravolta dalla decisione della Prefettura di Roma di posticipare il derby tra Roma e Lazio a lunedì 18 maggio alle 20:45 per motivi di ordine pubblico. Una scelta che ha scatenato la durissima reazione della Lega Serie A, pronta a dare battaglia per difendere la regolarità del campionato.

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Le parole di De Siervo: “Nulla è deciso”

L’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, ha espresso tutto il suo scetticismo sulla definitività del provvedimento. Intercettato dall’AGI presso la stazione Termini in occasione dell’arrivo del trofeo della Coppa Italia, l’AD ha frenato bruscamente sugli entusiasmi legati allo slittamento: “È ormai deciso che il derby di Roma si giocherà lunedì? Non credo proprio”.

De Siervo ha poi anticipato le prossime mosse di via Rosellini, sottolineando come la questione sia trattata con la massima cautela istituzionale: “Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità”, ha aggiunto il dirigente, ribadendo l’importanza dei principi sportivi sopra quelli organizzativi esterni.

Il ricorso al TAR e il nodo della contemporaneità

La Lega Serie A sta predisponendo un ricorso d’urgenza al Tar del Lazio per impugnare il provvedimento prefettizio. Il cuore della protesta risiede nella necessità di garantire la contemporaneità delle gare decisive per la classifica nelle ultime due giornate di campionato. Se il derby dovesse slittare al lunedì, l’effetto domino costringerebbe a riprogrammare anche altre quattro sfide chiave: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina.

Spostare cinque partite al lunedì sera comporterebbe critiche organizzative, disagi per i tifosi e potenziali problemi di ordine pubblico anche su scala nazionale. Per ora, il calendario della 37ª giornata resta invariato: la Lega attende infatti il pronunciamento dei giudici amministrativi prima di ufficializzare qualunque modifica. Se il tribunale dovesse confermare la decisione della Prefettura, l’intero blocco delle partite coinvolte verrebbe trascinato nel prime time del lunedì, riscrivendo completamente il weekend calcistico italiano.