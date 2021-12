Salah e il Pallone d’oro a Messi: la reazione dell’egiziano alla domanda

L’assegnazione del Pallone d’oro a Messi fa ancora discutere, così come la reazione di Salah alla domanda sull’argomento

L’assegnazione del Pallone d’oro 2021 a Lionel Messi fa ancora discutere. In tanti pensano che il premio non sia stato meritato dall’argentino e in quel di Liverpool pensano addirittura che lo avrebbe meritato Salah. E proprio all’egiziano, al termine del derby vinto contro l’Everton, è stata rivolta una domanda sull’argomento.

Il giornalista, però, ha solo avuto il tempo di accennare all’argomento che l’egiziano ha fermato tutto sul nascere con una risata e una dichiarazione secca: «No comment». Che anche per Salah il successo di Messi non sia meritato?