Salah, ecco il motivo per cui decise di trasferirsi alla Fiorentina

Filipe Luis ha svelato il motivo per cui Momo Salah decise di trasferirsi alla Fiorentina nel 2016. Le sue parole

In un’intervista rilasciata al quotidiano inglese The Guardian, il difensore brasiliano Filipe Luis ha rivelato un retroscena relativo al passaggio di Mohamed Salah dal Chelsea alla Fiorentina a inizio 2016. Le sue parole raccolte da ViolaNews.

FIORENTINA – «Quando è andato alla Fiorentina gli dissi: ‘Perché vai, Momo? Questo è il Chelsea’. E lui mi rispose semplicemente: ‘Ho bisogno di giocare’. A quel punto pensai che Salah fosse bravo; non si trasferì per soldi o per vincere di più, voleva solo dimostrare il suo valore».