Salah, addio a fine stagione? I dubbi dell’egiziano, il rinnovo Liverpool, le sirene saudite e il mondiale per club

Salah dirà addio al Liverpool a fine stagione? Prove di rinnovo, sirene saudite e… il mondiale per club: le ultime sul fuoriclasse egiziano

Mohamed Salah, attaccante del Liverpool in scadenza di contratto a fine stagione, starebbe valutando seriamente l’opportunità di lasciare il club inglese per trasferirsi nella Saudi Pro League. Nonostante la sua iniziale intenzione di restare ad Anfield, il rinnovo proposto dal Liverpool non soddisferebbe le sue richieste economiche. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, diversi club sauditi si starebbero preparando a ingaggiarlo, con l’Al Hilal, ex squadra di Neymar, in prima fila. Tuttavia, Salah non potrà trasferirsi in tempo per partecipare al Mondiale per Club FIFA, poiché il suo contratto con il Liverpool scade il 30 giugno.

Al momento, Salah non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo al suo futuro. È stata avanzata un’offerta per prolungare il suo soggiorno a Liverpool, ma i contatti con l’Arabia Saudita sono ancora aperti.