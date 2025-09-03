Salah sicuro: «Miglioreremo partita dopo partita. Ora dobbiamo solo fare questa cosa» - Calcio News 24

Salah: «Con Ekitike ancora tutto nuovo, ma miglioreremo presto». La situazione attuale

Mohamed Salah ha parlato apertamente del suo rapporto in campo con il nuovo attaccante del Liverpool, Hugo Ekitike, durante un’intervista rilasciata al canale YouTube Men in Blazers. Il fuoriclasse egiziano ha spiegato che, nonostante il talento del giovane francese, l’intesa tra i due è ancora in fase di costruzione.

«Per il momento non ho ancora compreso tutte le connessioni,» ha ammesso Salah. «Con Darwin, Lucho o Diogo sapevo già dove trovarli in campo. Con Hugo è ancora tutto nuovo. A volte vuole il pallone tra i piedi, altre negli spazi.»

Queste parole evidenziano la fase di adattamento che la squadra sta attraversando, con Salah che si trova a gestire dinamiche offensive diverse rispetto al passato. Tuttavia, l’egiziano non è preoccupato. Anzi, si è detto convinto che con il tempo l’intesa con Ekitike crescerà fino a diventare un punto di forza del Liverpool.

Salah ed Ekitike: una coppia da costruire

Nonostante le difficoltà iniziali, Salah ha confermato che lui e Ekitike stanno lavorando duramente per migliorare la sintonia, sia in campo che fuori:

«Cerchiamo di capirci meglio durante gli allenamenti, rivediamo i video, e il manager ci mostra i movimenti giusti da fare. So che presto lo comprenderò meglio e questo mi aiuterà anche a migliorare le mie prestazioni.»

E nonostante il periodo di rodaggio, Ekitike ha già lasciato il segno con due gol in Premier League, dimostrando di avere le qualità per imporsi. Salah, forte della sua esperienza e del suo istinto calcistico, vuole sfruttare al massimo il potenziale del nuovo compagno.

Salah e l’arrivo di Isak: nuove sfide

Oltre al lavoro con Ekitike, Salah ha parlato anche dell’arrivo di Alexander Isak, nuovo numero 9 dei Reds. L’inserimento di un altro attaccante potrebbe rendere più complessa l’alchimia nel reparto offensivo, ma Salah resta fiducioso:

«La competizione è sana. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra esperienza e freschezza. Con Ekitike e Isak possiamo diventare davvero pericolosi.»

La determinazione di Salah è chiara: vuole continuare a essere il leader offensivo del Liverpool, contribuendo alla crescita dei nuovi arrivati e puntando a rendere i Reds ancora protagonisti in Inghilterra e in Europa.