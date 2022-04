Salernitana, Bonazzoli: «Troppo bello per essere vero, crediamo nella salvezza»

L’attaccante della Salernitana Bonazzoli ha parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina

Federico Bonazzoli, attaccante della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Fiorentina in cui è stato il match winner.

EMOZIONI – «Non so descrivere questo sapore, è troppo bello per essere vero. Sono felice per e, la squadra, ma soprattutto per questa gente che ci ha sempre sostenuto e se lo merita. Anche alla mia famiglia e tutti quelli che ci sostengono, come facciamo a non essere loro riconoscenti?».

SALVEZZA – «Ci abbiamo sempre creduto, l’importante è non farci influenzare nell’andamento. Ora per fortuna c’è una settimana di recupero poi un tour de force. Se ci riusciamo, brioche per tutti!».