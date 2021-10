Salernitana, Castori: «Partita difficilissima, scontro diretto per noi»

L’allenatore della Salernitana Fabrizio Castori ha parlato prima del match contro il Genoa

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Genoa.

«Partita difficilissima, tosta. Il Genoa è una squadra forte. Guardando la classifica, per noi è uno scontro diretto. Dobbiamo cercare di accorciare su di loro. Arriviamo a questa partita nella condizione giusta. Un allenatore deve mettere in campo una squadra con un modulo che più si addice ai calciatori che ha in rosa. Ribery va protetto a centrocampo».