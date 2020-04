Salernitana, Cerci: «Vorrei riportare i granata in Serie A»

Alessio Cerci non demorde e si pone un grande obiettivo, qualora riprendesse la stagione: portare la Salernitana in Serie A

Alessio Cerci risponde alle domande dei tifosi dal profilo Instagram della Salernitana. Ecco le sue parole.

CERCI – «Ho scelto Salerno per tanti motivi, devo dire che questa città è bellissima ed è stata una piacevole rivelazione per me e per la mia famiglia. Insieme a loro ho optato per un numero di maglia diverso dal 10: in passato il 7 e la maglia granata mi hanno portato fortuna, chissà che non si possa scrivere anche qui una bellissima pagina di storia. Vorrei riportare la Salernitana in serie A, poi posso anche smettere».