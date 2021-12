Salernitana, Colantuono: «Situazione anomala. Non piangiamoci addosso»

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato prima del match di Serie A contro la Fiorentina

INFORTUNATI – «Non vorrei parlarne perché sembra che cerchiamo alibi o ci si piange addosso ma viviamo una situazione anomala, senza grande entusiasmo. A questo si aggiunge anche il fatto che perdiamo giocatori a una velocità incredibile: speriamo che questo secondo semestre dell’anno si concluda presto. Vediamo se l’anno nuovo ci porterà qualcosa di positivo».

SIMY E NON BONAZZOLI – «Per caratteristiche, abbiamo bisogno di una prima punta che ci dia profondità e presenza. Federico ha caratteristiche diverse, più simile a quello che può fare Ribery: sarà sicuramente una risorsa a gara in corso, in più facciamo valutazioni considerando che martedì c’è la Coppa Italia».