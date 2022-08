Salernitana, tutto fatto per Daniliuc: i dettagli

La Salernitana piazza il colpo per la difesa, è fatta per l’arrivo di Daniliuc dal Nizza: in serata il giocatore già in città

La Salernitana piazza il colpo per la difesa, è fatta per l’arrivo di Daniliuc dal Nizza: in serata il giocatore già in città.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore sarà già in serata in città per poi effettuare le visite mediche di rito nella giornata di domani. Operazione chiusa da 5 milioni di euro.