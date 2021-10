Salernitana Genoa, 30 gol subiti in due: vogliono “staccare” il Cagliari

All’Arechi si affrontano due delle difese più battute della Serie A: Salernitana e Genoa vogliono lasciare in vetta il Cagliari

Oggi all’Arechi, alle 15, va in scena una sfida che può dire già tanto per le zone basse della classifica: si affrontano la Salernitana, fanalino di coda con un solo punto, e il Genoa che ne ha 5. A far riflettere però sono i dati delle due difese: in 6 gare 15 gol subiti a testa.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, peggio fa solo il Cagliari con 16 reti subite ma una gara in più: obiettivo duplice dunque nella sfida, tentare di lasciare in vetta i sardi nella classifica dei gol presi.